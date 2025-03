El embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, ha decidido retirar su propuesta de conciliación con el exministro Luis Carlos Reyes argumentando que este no merece la oportunidad de llegar a un acuerdo extrajudicial. La decisión se produce después de que Reyes compareciera ante la Corte Suprema de Justicia reafirmando sus denuncias sobre presuntas recomendaciones de nombramientos durante su gestión en la Dian.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Barreras calificó a Reyes como un “testigo bajo sospecha” y lo acusó de presentar falsos testimonios sobre agresiones físicas y amenazas. El diplomático colombiano utilizó una metáfora contundente al comparar a Reyes con el embajador de la India, a quien describió como “un sujeto de apariencia dulce que embaucó a todo el mundo para esconder sus propios pecados”.

“Debe responder ante la justicia por sus falsos testimonios de agresiones físicas y amenazas inexistentes, de sospechosos nombramientos que hizo de gentes vinculadas a Papá Pitufo y de nombres que inventó en un extraño cuadro y que luego aparecieron en casa del Pitufo. Me recuerda al famoso embajador de la India, un sujeto de apariencia dulce que embaucó a todo el mundo para esconder sus propios pecados”, expresó.

He pedido a mi abogada retirar la oferta de conciliación que habíamos hecho al exDian Luis Reyes en la Cámara de Comercio y citada para el próximo viernes 28. Reyes no merece esa oportunidad. Debe responder ante la justicia por sus falsos testimonios de agresiones físicas y… — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 25, 2025

El conflicto tiene sus raíces en acusaciones sobre presuntos nombramientos irregulares. Según la revista Semana, investigadores de la Corte Suprema encontraron hojas de vida de Javier Zuluaga y Campo Angulo en la casa de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, durante un allanamiento en Guaymaral, Bogotá.

Reyes, por su parte, ha sostenido que Barreras le recomendó estas hojas de vida durante una cena en Bogotá, y posteriormente lo confrontó de manera intimidante en el Congreso, incluso llegando a agarrarlo del brazo y gritarle que “en él no se puede confiar”.

“Roy, quien era presidente del Senado y estaba en su proceso de quimioterapia por su cáncer, de un momento a otro me agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar: ‘Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’. Como yo le había contado al presidente Petro las recomendaciones que me había hecho Roy, me imagino que le llamó la atención. Se sintió bastante amenazante”, contó a Semana.

La disputa judicial continúa escalando, con Barreras rechazando cualquier posibilidad de conciliación y exigiendo que Reyes “responda ante la justicia” por sus declaraciones.