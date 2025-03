Armando Benedetti, ministro del Interior, afrontará un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por un presunto caso de injuria agravada en contra de Lina Arbeláez, que se desempeñó como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, durante el Gobierno de Iván Duque.

El proceso, que inicialmente estaba en la Fiscalía General de la Nación, fue remitido en las últimas horas desde un juzgado a la Sala de Primera Instancia por su condición de aforado.

“ICBF fue robado por la anterior directora. Lo vengo denunciando hace más de dos años. ¡Hoy gracias al PH se sabe toda la verdad!”, publicó Benedetti en su momento.

Además, en años anteriores el exdiplomático había dicho: “Hay corrupción en el ICBF. ¿Lina Arbeláez es cómplice? He advertido sobre presuntos casos de corrupción y la Contraloría me ha dado la razón. En las últimas licitaciones no hubo transparencia, sacaron a los de mayor experiencia sin justificación. ¿Metieron a los amigos de Lina?”.

Debido a estas acusaciones, la exfuncionaria inició acciones legales en contra del exembajador de Colombia ante la FAO y actual ministro del Interior.

“Ante evidente persecución política, ataques infames y misóginos por parte de Armando Benedetti, he dado poder a mis abogados para iniciar acciones judiciales pertinentes, confío plenamente en la justicia”, anunció en su momento Arbeláez.