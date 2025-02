Las denuncias sobre la supuesta infiltración de Diego Marín, alias Papá Pitufo, un reconocido contrabandista colombiano, en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 continúan haciendo su trámite en los organismos de control e investigación del país.

El fiscal Elkin Ardila, que tiene a su cargo el proceso, es la persona que está reuniendo todo el material correspondiente sobre las reuniones en las que supuestamente participaron miembros del proyecto político del mandatario. Hasta ahora, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y el cofundador de la Alianza Verde Néstor Daniel García son las únicas personas que han dado su versión de los hechos ante la Fiscalía.

El polémico caso comenzó luego de que la revista Cambio publicara que la campaña electoral del hoy presidente colombiano recibió 500 millones de pesos (unos 122.000 dólares) por parte del zar del contrabando. Ese dinero lo habría recibido el empresario y político catalán Xavier Vendrell, uno de los asesores del jefe de Estado; sin embargo, posteriormente lo devolvió por orden de Petro. El regreso del dinero habría quedado registrado en video; no obstante, no hay claridad sobre su existencia.

El run run del hecho irregular no solo fue un tema investigativo de medios o acusaciones de la oposición. En el pasado consejo de ministros del 4 de febrero, que fue transmitido por televisión y redes sociales al país, fue Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, una de las figuras más cercanas a Petro del gabinete, quien responsabilizó a Armando Benedetti de ser el puente de infiltración de Diego Marín a la campaña del 2022.

“Cuando el señor Benedetti llegó a la campaña yo puse alertas, yo me moví, hice investigaciones y alerté. No tenía orden de captura, había procesos, pero también me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso”, expresó en esa ocasión el director de la UNP.

Posteriormente, Benedetti, el nuevo jefe de despacho, denunció a Rodríguez por injuria y calumnia.

“El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti. (…) Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido de simpatizantes y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago. No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron ‘Papá Pitufo’, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de ‘Papá Pitufo’? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con ‘Papá Pitufo’ en Madrid, España”, explicó Rodríguez.

El video

Rodríguez, que en varias ocasiones ha desligado a Petro del caso, aseguró que Néstor Daniel García Colorado, que acompañó a Vendrell, “se embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo” durante la labor de regresar el dinero a ‘Papá Pitufo’.

“Con él no me reuní para esta tarea que me confió el presidente de hacer devolver la plata. Pero en medio de la tribulación que tenía Vendrell, quien se veía preocupado, asustado porque lo recriminé, él me dijo que Néstor Daniel lo había estado acompañando y se había tomado la plata”, aseguró Rodríguez posteriormente ante revista Semana.

A su turno, García Colorado no tardó en desmentir las acusaciones del director de la UNP.

“No sé por qué (Rodríguez) insiste en eso. A él no le consta absolutamente nada. No es testigo de nada, no estuvo en la reunión. Yo sí estuve en la reunión. Y lo he reconocido con valentía. Pero eso que afirma Augusto es absolutamente lamentable. Esa versión es falsa. Él dice que le dijeron. Que no le consta. Es delirante esa versión. Que muestre las pruebas de lo que afirma”, le explicó a El Colombiano.

El caso se torna mucho más oscuro. De acuerdo con las versiones de los implicados, no hay certezas de que el dinero fue efectivamente devuelto por los integrantes del Pacto Histórico. Solo Jorge Lemus, hoy director Nacional de Inteligencia, lo habría visto. Sin embargo, los encargados de la campaña nunca han podido tener en su poder la pieza debido a un supuesto caso de extorsión por parte de un hacker español.

“Ahí ocurrió una circunstancia nueva. En mayo de 2022, cuando Vendrell me dijo que ya habían sido devueltos los 500 millones de pesos, lo busqué y le pregunté dónde estaba el video. Él me respondió que no lo tenía porque con el video se había quedado Ramón Devesa. Yo le dije: “Cómo así, ese señor no debería estar ahí. Yo no vi el video, pero varias personas sí. Busqué a Ramón Devesa y le pedí que entregara el video, y dijo que eso valía una plata. Me indigné y lo mandé a freír espárragos. Lo dejé. No le volví a hablar”, apuntó Rodríguez.

“Me enteré, posteriormente, de que había hecho una solicitud de 100.000 euros. No me lo dijo directamente, lo propuso a través de una tercera persona. Ramón Devesa es español, se hacía llamar Sebastián y estuvo en la campaña, donde colaboró en temas y propuestas de seguridad”, agregó.

Tráfico de influencias

Las denuncias de supuesto tráfico de influencias en oficinas regionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), organismo que, según el presidente, está infiltrado desde hace más de 30 años por un empresario corrupto, salpican a partidos de todo el espectro político.

La primera mención de este caso la hizo el lunes el exdirector de la Dian y actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien dijo que el embajador ante el Reino Unido, Roy Barreras, le pidió nombrar a recomendados suyos en oficinas regionales de ese organismo.

Reyes hizo la revelación en momentos en que se investigan los tentáculos en la Dian de una red dirigida por Diego Marín, alias Papá Pitufo.

A eso se sumó la publicación de un listado de 48 congresistas de diferentes partidos y funcionarios que se acercaron a Reyes para pedirle puestos para sus recomendados aparentemente en posiciones clave de la Dian.

Allí aparecen el controvertido jefe de Despacho Presidencial, Armando Benedetti, que tiene varios procesos por corrupción; el procurador general, Gregorio Eljach; el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, entre otros.

Ocampo, que fue el primer ministro de Hacienda de Petro, dijo que remitió a Reyes una hoja de vida de un funcionario de la Dian para que fuera considerada su posible promoción, pero no fue ganador del proceso.

“El hecho de que no fue escogido es la prueba inequívoca de que no hice ejercicio alguno de presión sobre el entonces director de la Dian”, manifestó en su cuenta de X.

Otro que negó haber presionado por cargos en la Dian es el senador Enrique Cabrales, del partido uribista Centro Democrático.

“Es completamente falso que en este o en anteriores gobiernos yo haya presionado para que se nombrara algún funcionario en la Dian. Nunca he ido a pedir puestos a este Gobierno, al cual le hago férrea oposición”, señaló Cabrales en su cuenta de X.