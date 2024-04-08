En la mañana de este lunes 8 de abril la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la ministra de Ciencia, Tecnología e Investigación, Ángela Yessenia Olaya Requene, por las presuntas irregularidades relacionadas con su experiencia laboral, las cuales aparecen en la hoja de vida que se tuvo en cuenta para su nombramiento en el gobierno Petro.

'Según se conoció por publicaciones en medios de comunicación, el contenido e información que suministró en su momento la funcionaria no correspondería a la realidad, pese a lo cual se utilizó para ser nombrada como titular de la cartera', señala la Sala Disciplinaria de Instrucción.

De acuerdo con el ente de control se investigarán las denuncias hechas sobre la experiencia aportada por la ministra Olaya, específicamente sobre su labor como docente en al menos cinco universidades, las certificaciones que en ese sentido entregaron las instituciones educativas y los documentos que soportarían el tiempo y cargo en los que estuvo en ellas.