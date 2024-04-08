El presidente Gustavo Petro se reunirá este martes con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en territorio del vecino país, de acuerdo con fuentes de Palacio.

El encuentro, el quinto en los últimos dos años, se dará luego de la reunión entre los cancilleres de ambos países en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

En su momento, el jefe de Estado colombiano mostró su deseo, como ya había anunciado previamente, de que Venezuela se reincorpore al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una propuesta a la que Maduro, inicialmente, no se opuso y prometió valorar.

Por otro lado, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, aseguró este lunes delante de su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, que la banda criminal transnacional conocida como Tren de Aragua no existe y que se trata de una invención mediática internacional.

'El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles (...) que se demostró que no existe, que jamás ha existido', dijo Gil en una declaración junto a Murillo, con quien se reunió este 8 de abril en la ciudad colombiana de Cúcuta para tratar asuntos bilaterales.

Según Gil, 'ahora inventan un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice 'somos del Tren de Arangua', con acento peruano, con acento chileno'.

'Es decir, se trata de crear una marca', insistió el ministro venezolano.

El Tren de Aragua es una banda que nació en cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios, entre otros.

Según Gil, las autoridades venezolanas no solo han demostrado 'la inexistencia del Tren de Aragua' sino que tienen colaboración 'con todas las instancias de América Latina y el Caribe en materia de seguridad ciudadana y de combatir la delincuencia organizada, la delincuencia común'.