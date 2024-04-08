Según un informe que presentará la Contraloría General de la Nación este lunes 8 de abril, 18 EPS habrían desviado recursos destinados para la salud de la Unidad de Pago por Capitación, UPC entre 2020 y 2021, en rubros que no tienen que ver con la atención. Se trata de unos 9 billones de pesos.

La CGN tiene programada una reunión liderada por el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, con la procuradora Margarita Cabello, la fiscal Luz Adriana Camargo y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, para socializar la auditoría hecha por el ente a los estados financieros de las EPS.

Según lo evidenciado en la auditoría, 18 EPS de las 26 que hay en Colombia habrían desviado 9 billones de pesos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Hay que recordar que dichos recursos son asignados por el Gobierno nacional a esas empresas para administrar y prestar el servicio de atención en salud.

Según Cambio, en el dicho informe se detalla que las EPS hubo anticipos girados a sus propias clínicas y hospitales que forman parte de la llamada integración vertical. Además, se aprobaron millonarios pagos para esas IPS que no correspondían con los servicios que se habían prestado.

De igual forma, se detectaron gastos en honorarios personales, compra de estructuras o inmuebles, entre otras cosas.