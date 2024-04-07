La Defensoría del Pueblo expresó preocupación ante los casos de presunto abuso sexual reportados en entornos escolares y escenarios con presencia de niñas, niños y adolescentes.

'Es supremamente grave que entre enero y febrero de este año el Instituto de Medicina Legal haya reportado que 70 menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual en espacios educativos. Como también es grave que cada día de esos mismos meses fueron realizados 43 exámenes medicolegales por presunto abuso sexual de niñas, niños y adolescentes', explicó Camargo Assis.

La Defensoría expresó rechazo por dos recientes casos en colegios de Bogotá, en donde una niña de seis años habría sido víctima de acoso escolar y al parecer, de violencia sexual. El otro caso fue de una menor de cinco años, que habría sido abusado sexualmente por otro compañero en un colegio en la localidad Bosa.

'A través de nuestra Delegada para la Infancia y la Juventud hicimos presencia en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, en donde solicitamos que sean adelantadas todas las acciones jurídicas y administrativas necesarias para investigar los hechos; precisamente conocimos sobre el retiro de la rectora y la docente a cargo del cuidado de los dos menores de edad relacionados en el caso', manifestó Camargo Assis.

Agregó: 'Pedimos celeridad en las investigaciones de los casos, pero también, el llamado es a los padres, madres, cuidadores, docentes y directivas en instituciones educativas: refuercen las acciones de protección para que los centros educativos del país sean espacios seguros para la niñez y adolescencia'.

Al tiempo, el funcionario, hizo un llamado al Ministerio de Educación 'para que, de manera conjunta con los territorios, fortalezca las instancias y competencias según la ruta de atención integral, ante la sospecha, denuncia o evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes'.

Informe de la Defensoría

En el informe ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: análisis de la respuesta estatal’, publicado el año anterior, la Defensoría les solicitó a diferentes entidades realizar acciones integrales con enfoque de género y territorial, ya que el fin es darles respuestas oportunas a los hechos de violencia sexual contra menores de edad.

'Atiendan adecuadamente los procesos de restablecimiento de derechos de las víctimas y el acceso a la justicia, y consideren a la niñez y adolescencia actores legítimos en relatos de violencia sexual en el país. Y a padres, madres y cuidadores, estén alertas ante cualquier signo de alarma y créanles a los menores de edad cuando les comenten cualquier riesgo o sospecha de algún hecho consumado', reiteró Camargo.