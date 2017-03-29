En la demanda presentada ante un Tribunal de la ONU por parte de la española Gas Natural Fenosa, GNF, dueña de Electricaribe, contra el Estado colombiano por la intervención y posterior liquidación de la cuestionada empresa de energía del Caribe, la compañía asegura que entre los costeños está 'arraigada una cultura del no pago' y afirma que líderes políticos como Alejandro Char, Edwin Besaile, Bernardo Elías y David Barguil 'alentaron la morosidad' y 'aplaudieron la violencia' entre los habitantes de la región.

El documento, de 44 páginas y presentado en inglés, se divide en siete capítulos, entre los que llama la atención un aparte que hace una especie de contexto sobre Colombia y el Caribe, y que a su vez se subdivide en un llamativo tema: ‘Las características específicas de la región Caribe que requieren medidas correctivas del Gobierno’.

En este punto, la empresa asevera sin ambages en un aparte que 'la demografía socioeconómica de la Costa Caribe, junto con el alto consumo de electricidad y la práctica arraigada de la cultura de no pago, causan que las tasas de morosidad y atrasos en la región de Costa Caribe sean significativamente mayores que en el resto del país. Por ejemplo, en 2015, casi la mitad de los clientes de Electricaribe estaban atrasados o estaban no pagos'.

Y agrega en este sentido que 'esta práctica arraigada del no pago y fraudes de electricidad son toleradas por entidades públicas morosas'.

A este asunto de las 'características de la región', le sigue otro que asegura que 'en diciembre de 2014 el Gobierno reconoció la necesidad de las medidas correctivas' y 'Colombia falló al implementar el plan de acción de 2014'.

En otra línea gruesa de la demanda, la empresa asegura que 'Electricaribe ha sido objeto de una campaña de hostigamiento gubernamental', de la que se desprenden los subtemas: 'Colombia ha condonado e instigado la delincuencia y la violencia entre los clientes de Electricaribe', 'A raíz de la notificación de la disputa, el Gobierno ha acosado a Electricaribe y a sus accionistas con cargos inventados' y que 'funcionarios públicos amenazaron con intervenir a Electricaribe antes de que el Gobierno lo hiciera, causando pérdidas y daños adicionales a la compañía'.

Aquí reporta GNF que hubo 'declaraciones públicas que llevaron a la toma de control de la compañía' y asevera que funcionarios elegidos popularmente 'respaldaron e incluso alentaron la morosidad entre clientes de Electricaribe. Algunos amenazaron con llevar a cabo represalias contra el Gobierno si no lograba ‘deshacerse de Electricaribe’. Otros aplaudieron el uso de la violencia contra la compañía'.

Y citan ejemplos: 'el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y al representante a la Cámara David Barguil. (Leer en recuadro lo que dijeron)

Concluye la dueña de Electricaribe al respecto que 'no es de extrañar que estas declaraciones hayan sido seguidas por tasas de morosidad y fraudes de electricidad. Además, este ambiente contribuyó al aumento alarmante de la violencia física contra Electricaribe. Hasta septiembre de 2016, se han producido más de 242 actos de violencia contra los empleados de Electricaribe o sus contratistas -de los cuales 46 resultaron en agresión física-. A pesar de estas alarmantes cifras, las autoridades colombianas no han investigado las denuncias formales de Electricaribe que denuncian estos actos de violencia contra los empleados, contratistas y bienes de la Compañía'.

Gas Natural Fenosa también explica en la demanda que Electricaribe tuvo aproximadamente 2,6 millones de clientes en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, que el 80 % de ellos pertenecían a los estratos más bajos y que se trataba de una zona del país en la que prestar el servicio de energía eléctrica se dificulta por el clima, la salinidad del aire y fenómenos climáticos como El Niño.

No obstante, la empresa puntualizó que desde el comienzo, lo más difícil de enfrentar fue la enorme cantidad de conexiones eléctricas ilegales y la falta de pago de las facturas por parte de sus clientes.

Según el documento, el 8 % de sus clientes se han conectado ilegalmente a las redes eléctricas y estas conductas, claramente fraudulentas, según Gas Natural, han sido toleradas por las autoridades. 'Ellos mismos han fallado al pagar la energía que las entidades públicas consumen. Para el 31 de diciembre de 2016, estas entidades le debían a Electricaribe aproximadamente US$700 millones de energía que consumieron pero que no pagaron', se lee en la demanda.

Los ejemplos citados

En el recurso interpuesto por Gas Natural Fenosa se referencian declaraciones del alcalde Char, el gobernador Besaile, y los senadores Elías y Barguil.

Alejandro Char: En esas protestas en Barranquilla, [donde] quiero es tirar piedras; yo quiero lanzar piedras en Electricaribe.

Edwin Besaile: Cuando un servicio es mal proporcionado, la gente no paga.

Bernardo Elías: el próximo presidente de Colombia, si quiere los votos de la Costa, tiene que sacar esta empresa [Electricaribe] de aquí.

David Barguil: Ha llegado el momento de intervenir la [SSPD]. Una administración administrativa para liquidar [la Sociedad]. Tenemos que deshacernos de ellos de una vez por todas y este será el punto de partida para considerar uno o varios operadores que pueden proveer servicios de electricidad en la región de Costa Caribe.

'No me arrepiento de lo que dije': alcalde Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, rechazó los señalamientos que le hace Gas Natural Fenosa en la demanda presentada ante el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDmi) en contra de Colombia.

En declaraciones a los medios, el mandatario distrital aseguró que no se arrepiente de lo que dijo en ese momento, porque solo estaba trasmitiendo el sentir de la gente.

'Los que más sufrimos fueron las comunidades y sus alcaldes, porque cuántas veces no nos bloquearon las arterias. Era un problema de orden público, de calamidad, por el permanente mal servicio. En buena hora el Gobierno Nacional los liquidó, en buena hora el Gobierno nos escuchó, aplaudo lo que hizo el Gobierno Nacional. Yo creo que el caribe está gozoso hoy de que haya varias empresas interesadas en hacer bien esta tarea, de prestar un buen servicio', manifestó el alcalde.

En sus declaraciones afirmó no estar sorprendido con los argumento de Gas Natural Fenosa, porque esa fue su forma de actuar durante el tiempo que estuvo operando el servicio para la Región Caribe. 'Ese fue el día a día de ellos durante su ejercicio como prestadores del servicio. Siempre echándole la culpa a la gente, porque no pagaba; siempre echándole la culpa al Gobierno nacional y a los municipales, siempre echándoles la culpa a otros. Buscaban la enfermedad en la sábana cuando los enfermos eran verdaderamente ellos al no prestar un servicio oportuno, como la ley lo dispone', agregó.

Fue así como advirtió que si le toca defenderse ante la ONU, lo hará, pero que no se va a amedrentar con las calumnias expuestas en la demanda ante el tribunal internacional.