Siete menores de edad que estaban en las filas de la guerrilla de las Farc fueron entregados este lunes a organismos internacionales en una operación humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Los menores estaban en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que cerca de 7.000 guerrilleros las Farc se preparan para dejar las armas y desmovilizarse, señaló el CICR en un comunicado.

Con la entrega de hoy son ya 35 los menores que los organismos internacionales han recibido en el marco del acuerdo de paz con las FARC.

El personal sanitario del CICR verificó que los siete menores de edad 'estaban en buenas condiciones de salud para ser trasladados a un lugar temporal de acogida', donde fueron recibidos por el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), agregó la información.

'Con la misión de hoy, avanza lo acordado entre el Gobierno y las Farc. Esperamos que en las próximas semanas continúen estos esfuerzos y que la sociedad colombiana no olvide que también tiene un rol importante en este proceso a la hora de respetar los derechos de estos menores de edad', manifestó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch.

Las operaciones de salida de menores de edad de las Farc se hacen en la más absoluta privacidad para proteger la identidad de los afectados, recordó el CICR.

Aunque no hay una cifra consolidada de niños y adolescentes que están en las filas guerrilleras, el Gobierno Nacional calcula que podrían ser unos 170.