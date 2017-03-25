La Procuraduría le pidió a la Fiscalía que investigue un contrato por 1.044 millones de pesos suscrito en 2010 entre Marketmedios, empresa relacionada con Roberto Prieto, el exgerente de campaña del presidente Juan Manuel Santos, y la constructora brasileña Odebrecht.

El contrato fue firmado el 10 de julio de 2010, 36 días después de que Prieto asumiera un papel administrativo estratégico en la campaña que llevó al poder a Santos, reveló el noticiero Caracol Noticias.

Prieto, que trabajó en la campaña presidencial de Santos en 2010 y fue gerente de la de 2014, está implicado en el escándalo de los sobornos pagados por la constructora en Colombia, por lo cual fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía.

El contrato que la Procuraduría pide investigar tuvo por objeto promocionar en los medios de comunicación las obras que Odebrecht realizaba.

Según el informativo, 'la evidencia del negocio, que podría convertirse en prueba reina de los nexos de Prieto con los brasileños, fue hallada por la Procuraduría al revisar documentos allegados por las compañías al registro único de proponentes para acreditar experiencia'.

Este jueves, al llegar a la Fiscalía para rendir interrogatorio sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña Santos, Prieto dijo que desvirtúa la infamia en su contra.

'Tengo la tranquilidad espiritual de haber obrado bien', sostuvo.

Este es otro eslabón en el caso que las autoridades investigan por los sobornos pagados por Odebrecht en el país y sus aportes a las campañas presidenciales de 2010 y 2014.

La Fiscalía citó, el martes pasado, a interrogatorio a los gerentes de las campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014, y del opositor Óscar Iván Zuluaga, su rival en estas últimas, como parte de las investigaciones por el ingreso de dineros de Odebrecht

Por otro lado, la Contraloría reveló ayer las supuestas irregularidades en un contrato por más de 50.000 millones de pesos firmado por el Gobierno para la Cumbre de las Américas de 2012 con Marketmedios.

En el documento de 162 páginas, que fue divulgado por la emisora capitalina ‘Caracol Radio’, la Contraloría se refiere al contrato entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería con un consorcio en el que participó Marketmedios, firma administrada por un hermano de Prieto.

En el documento de la Contraloría se apuntan inconsistencias desde el proceso de licitación, incrementos injustificados y sobrecostes en la ejecución del contrato de la Cumbre de las Américas, que son investigados por la Procuraduría General de Colombia.

Prieto fue vinculado al escándalo de los sobornos de Odebrecht por el exsenador cordobés Otto Bula, detenido en febrero pasado, quien en declaraciones ante la Fiscalía dijo que de los 4,6 millones de dólares que recibió como coimas de la constructora, un millón iba destinado al gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014, algo que este niega rotundamente.

El pasado 14 de marzo, Prieto reconoció que 'sí hubo una operación irregular' en las elecciones de 2010 en la que se recibieron aportes de Odebrecht para la campaña presidencial de Santos, quien ha condenado el hecho y dijo que no saber nada.

Odebrecht, según las investigaciones, pagó en Panamá 400.000 dólares por la impresión de dos millones de afiches del entonces candidato presidencial, por lo cual también fue llamado a interrogatorio el gerente de la campaña de Santos en 2010 y actual jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Santiago Rojas.