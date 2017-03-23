El presidente Juan Manuel Santos sostuvo este jueves que la presencia de militares venezolanos que permanecen en zona rural de Arauquita es 'totalmente inaceptable'.

En declaración divulgada hace algunos minutos, el mandatario indicó que tuvo la oportunidad de hablar con su colega Nicolás Maduro quien le aseguró que ha ordenado el retiro de las tropas del territorio colombiano y 'acordamos que mantendremos el diálogo y las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación'.

Al mediodía, un portavoz del gobierno venezolano había respondido que los militares venezolanos estaban por fuera de territorio colombiano.

A continuación el pronunciamiento del presidente Santos divulgada por radio y televisión:

Tan pronto fui enterado el día de ayer de la situación, di instrucciones a los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa que se comunicaran con sus homólogos venezolanos, siguiendo nuestra costumbre de hacer prevalecer el dialogo y las vías diplomáticas para solucionar los problemas.

Después de la conversación entre los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros de Defensa, se decidió enviar una comisión de expertos de ambas carteras a verificar de qué lado de la frontera se encontrarían los militares venezolanos.

Simultáneamente di la instrucción de desplazar personal militar a la zona.

El Director de Soberanía de la Cancillería colombiana, Ricardo Montenegro, llegó esta mañana temprano al lugar y comprobó in situ que el área donde están los militares venezolanos es territorio colombiano. Sobre esto no cabe la menor duda. La línea de frontera en ese sector la determina, según los tratados vigentes, el Río Arauca y los militares se encuentran en la Rivera colombiana.

Acabo de hablar con el Presidente Maduro a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido. Me ha asegurado que ha ordenado el retiro de las tropas del territorio colombiano y acordamos que mantendremos el diálogo y las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación.

Les he dado instrucciones a las Fuerzas Militares que permanezcan en el área y continúen ejerciendo plena soberanía en el territorio.