El próximo 21 de abril comenzará el juicio contra Freddy Armando Valencia, el llamado Monstruo de Monserrate, quien confesó haber violado y asesinado a una decena de mujeres, cuyos cuerpos abandonó en las faldas del emblemático cerro capitalino.

El juicio se desarrollará en el Juzgado 30 Penal del Circuito con función de conocimiento, y la parte acusadora será asumida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.

'Valencia fue acusado del delito de acceso carnal violento del que fueron víctimas dos mujeres de entre 19 y 25 años de edad, halladas cerca de las laderas del Cerro de Monserrate, donde vivía en un cambuche el procesado. En el escrito se infiere la responsabilidad de Valencia Vargas en el acceso carnal a dos de las ocho mujeres que aceptó haber asesinado, reconociendo el delito de homicidio agravado', indicó la Fiscalía en un comunicado.

En el proceso se tiene previsto interrogar a seis peritos psiquiatras y otros, 'que permitirán establecer la responsabilidad del confeso homicida en el otro delito imputado'.

El ente acusador señaló que Valencia Vargas, quien permanece preso en la cárcel La Picota, 'aceptó que les quitó la vida a muchas mujeres indigentes y presuntas drogadictas y que luego las sepultó en el área aledaña a su vivienda. Según informó, las había llevado hasta allí luego de prometerles una dosis de estupefacientes'.