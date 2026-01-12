‘One Battle After Another’ se convirtió en la película más premiada de la 83 edición de los Globos de Oro con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ conquistó los apartados de televisión, logrando también cuatro premios.

Este es el listado completo de los ganadores

Categorías de cine

Mejor película de drama: ‘Hamnet’ .

. Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil

– Brasil Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).

(‘Hamnet’). Mejor actor en película de drama : Wagner Moura (‘The Secret Agent’).

(‘The Secret Agent’). Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

(‘If I had Legs I’d Kick You’). Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

(‘Marty Supreme’). Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’)

(‘One Battle After Another’) Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’)

(‘Sentimental Value’) Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).

(‘One Battle After Another’). Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).

(‘One Battle After Another’). Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’).

(‘Sinners’). Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

/ Música: Letra: (‘Kpop Demond Hunters’). Mejor película de animación : ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.

Categorías de televisión