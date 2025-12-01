El pasado sábado, en el Bioparc Fuengirola, zoológico en Málaga, España, se vivió un hecho histórico. Nació una cría de gorila de llanura occidental, una especie catalogada en peligro crítico de extinción.

El acontecimiento, que tuvo lugar a las 2:50 de la tarde, tomó mayor relevancia porque ocurrió a plena luz del día y justo cuando el recinto estaba lleno de visitantes. Todos los asistentes al zoológico pudieron observar el nacimiento y el comportamiento de la mamá gorila después de haber dado a luz.

“A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria”, indica Jesús Recuerdo, director técnico y veterinario en Bioparc Fuengirola.

El recinto especializado señaló en un comunicado que la mamá gorila ya venía con comportamientos típicos para dar a luz.

“El parto se desencadenó de forma rápida y natural, ante la mirada atónita de las personas que visitaban el parque. Para muchos visitantes, fue una escena propia del hábitat natural de los gorilas. Un regalo de la naturaleza y un momento profundamente emocionante”, señalan desde el equipo técnico.

Posteriormente, como se observa en un video difundido por el mismo zoológico, la madre, de nombre Wefa, limpió a su cría, lo abrazó y lo olfateó.

“Tiene la experiencia y el aprendizaje necesarios para cuidar muy bien de su bebé, y lo está haciendo de forma impecable desde el primer momento”, asegura Jesús Recuero.

Además, como ocurre habitualmente en primates, tras el nacimiento salió la placenta, unida al bebé por el cordón umbilical. Wefa lo rompió y consumió parte de la placenta, un comportamiento natural que aporta proteínas y energía necesarias para los primeros días de maternidad.

“Durante los próximos días, el equipo de cuidadores y veterinarios establecerá medidas específicas para garantizar el bienestar de la cría y de Wefa. No interferirán en el proceso natural, pero sí observarán de forma continua aspectos clave como que la cría mame correctamente, se sujete al pelaje con suficiente fuerza o que su comportamiento evolucione de forma adecuada dentro del grupo. El objetivo es garantizar un desarrollo saludable sin alterar la dinámica natural de los gorilas”, también se lee en el comunicado.