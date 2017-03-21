Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La compañía Apple anuncio la actualización de su producto IPad Air 2 y ha reducido su nombre a solo IPad, esta versión cuenta con el mismo tamaño de 9,7 pulgadas y las mismas especificaciones, aunque con una gran mejora en el procesador. Ahora A9 de 64 bits, en su pantalla de 2,048x1,536 pixeles y en su precio.

El vicepresidente de marketing de la compañía Phil Schiller explico los cambios.

'El iPad es la tableta más popular del mundo. A los clientes les encanta la gran pantalla de 9,7 pulgadas, y les encantará este nuevo modelo para su uso en casa, en la escuela o en el trabajo, con su magnífica pantalla retina, nuestro potente chip A9 y acceso a más de 1,3 mil de aplicaciones diseñadas específicamente para él, se puede desde ver TV y películas, hasta navegar por la web, hacer llamadas en FaceTime y disfrutar de las fotos, y ahora es aún más asequible'

Apple sugiere actualizar software de dispositivos por falla de seguridad

Tomado de internet

El nuevo iPad cuenta con iOS 10, que incluye formas de comunicarse por Mensajes, un rediseño de Mapas, Fotos, Apple Music y News, y la nueva aplicación Casa, que permite al usuario configurar, gestionar y controlar su casa de forma fácil y segura desde un solo sitio.

Esta nueva versión estará disponible por pedido a través de tienda online de Apple a partir del 24 de marzo en los colores plata, oro y gris espacial.