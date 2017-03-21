La compañía Apple anuncio la actualización de su producto IPad Air 2 y ha reducido su nombre a solo IPad, esta versión cuenta con el mismo tamaño de 9,7 pulgadas y las mismas especificaciones, aunque con una gran mejora en el procesador. Ahora A9 de 64 bits, en su pantalla de 2,048x1,536 pixeles y en su precio.

El vicepresidente de marketing de la compañía Phil Schiller explico los cambios.

'El iPad es la tableta más popular del mundo. A los clientes les encanta la gran pantalla de 9,7 pulgadas, y les encantará este nuevo modelo para su uso en casa, en la escuela o en el trabajo, con su magnífica pantalla retina, nuestro potente chip A9 y acceso a más de 1,3 mil de aplicaciones diseñadas específicamente para él, se puede desde ver TV y películas, hasta navegar por la web, hacer llamadas en FaceTime y disfrutar de las fotos, y ahora es aún más asequible'

Tomado de internet

El nuevo iPad cuenta con iOS 10, que incluye formas de comunicarse por Mensajes, un rediseño de Mapas, Fotos, Apple Music y News, y la nueva aplicación Casa, que permite al usuario configurar, gestionar y controlar su casa de forma fácil y segura desde un solo sitio.

Esta nueva versión estará disponible por pedido a través de tienda online de Apple a partir del 24 de marzo en los colores plata, oro y gris espacial.