El tema del cuidado tiene varias aristas que identificamos en nuestras tareas cotidianas: los cuidados parentales, alimentarios y personales.

Pongamos un caso: su hijo se está preparando para la vida; usted vive con su esposo(a), quien también trabaja para sacar a la familia adelante. El cuidado que brindamos a nuestra pareja e hijos es fundamental para seguir viviendo y mantener el bienestar del hogar.

En ocasiones, no percibimos el impacto que tienen los alimentos contaminados con plaguicidas tóxicos. Estos químicos afectan la alimentación y la salud de los consumidores, además de dañar el medio ambiente, causando enfermedades graves como cáncer y trastornos neurológicos. También pueden contaminar el agua y el suelo. Por ello, existen alternativas sostenibles, como el uso de biopesticidas orgánicos a base de cítricos, que ayudan a mitigar estos problemas derivados de una mala seguridad alimentaria.

VALERIA GULLO

vjgullo0799@gmail.com