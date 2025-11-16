Después de varios meses de preparación, eventos y actividades el Reinado de la Independencia de Cartagena llega este domingo a su recta final con la elección de la nueva soberana.

Leer más: Piden vigilancia especial tras denuncia contra Nicolás Petro por supuestamente acceder a “información privilegiada” de juzgados en Barranquilla

El jurado encargado de escoger a la reina -del grupo de 39-, lo integra María Fernanda Villamarín Samur, exseñorita Bolívar y diseñadora cartagenera; Ricardo Chica Gelis, comunicador social; Estefanía Álvarez Londoño, diseñadora; Luis Ángel Leones Sierra, fotógrafo de moda y estilista profesional; y Tatiana Daniela Akel, médica estética.

La cita es a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro de Convenciones de Las Américas. La Alcaldía de Cartagena de Indias a través del Instituto de Patrimonio y Cultura, y Corpoturismo han preparado un gran escenario a la altura de los certámenes de belleza internacionales.

“Hemos preparado una hermosa velada de elección y coronación para el Reinado Popular de Independencia, sin duda alguna han sido meses de trabajo decidido y dedicado por parte de todas las candidatas y del equipo. Esperamos esta experiencia siga siendo una maravillosa oportunidad para todas nuestras bellas y talentosas mujeres que llevan en alto con su liderazgo la tradición y el talento, mujeres que son agentes de cambio. Una parte importante de esta jornada será el opening, una estampa artística de luz, color y movimiento, cerca de 120 artistas harán un maravilloso recorrido sonoro y escénico”, explicó Lucy Espinosa , Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura.

Ver también: Por trabajos eléctricos, varios sectores de Barranquilla estarán sin luz este lunes

El show musical estará a cargo de reconocidos artistas locales, de la talla de Lil Silvio y El Vega, y Zaider.

El alcalde Dumek Turbay Paz dijo estar orgulloso de “los maravillosos resultados que nos han dejado nuestras Fiestas de Independencia. Hoy despediremos a Ximena, quien ha hecho un trabajo impecable por la ciudad. Hemos dispuesto el mejor de los escenarios para la coronación del Reinado de la Independencia porque nuestras bellas mujeres lo merecen”.

Este 16 de noviembre es el Cabildo de Getsemaní. Aún hay tiempo de gozarse las fiestas en Cartagena, pues para la 1:00 de la tarde de este domingo está programado el Cabildo de Getsemaní que es un tradicional recorrido que exalta la identidad, la cultura popular y el patrimonio festivo de Cartagena de Indias.

Le sugerimos: Identifican a víctimas de la masacre en Disco Bar Café Paraíso de Ciénaga

Iniciará en la Plaza de Canapote y avanzará por los barrios Daniel Lemaitre, Santa Rita, cra 17 del barrio Torices, El Espinal, tomará la Avenida Pedro de Heredia hasta llegar al carril mixto de la Avenida Venezuela y Camellón de los Mártires.

El desfile culminará en la emblemática Plaza de la Trinidad, ubicada en el corazón de Getsemaní, punto de encuentro histórico y cultural del barrio. El recorrido tendrá acompañamiento institucional.