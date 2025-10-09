El preludio de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre en Cartagena en la Localidad 2 será este viernes 10 de octubre en Las Palmeras.

Esta fiesta, que es la segunda de este mes, destacará en su narrativa la historia y lucha de la comunidad afrodescendiente bajo el nombre: Resiliencia y resistencia, homenaje a la cultura afro, y es organizada por la alcaldía de Cartagena en alianza con el IPCC y Corpoturismo.

El alcalde Dumek Turbay Paz aseguró que “en Canapote no permitimos que los ánimos se enfriaran con la lluvia, por el contrario vivimos una maravillosa noche en la que nuestras reinas se destacaron y los artistas le cumplieron a los asistentes. Para este viernes esperamos que vecinos de Las Palmeras y sus alrededores se gocen de principio a fin este preludio que tiene de todo un poco para sus gustos”.

La Localidad 2 convoca a los barrios Las palmeras, Olaya, Fredonia, El Pozón, Los Cerezo, entre otros.

El preludio de la localidad 2 inicia a las 4:00 de la tarde de este viernes 10 de octubre con el gran desfile cultural en el que participan los grandes lanceros, actores festivos, las 39 candidatas al Reinado de la Independencia y más de 500 artistas, llenando de alegría y ambiente festivo el sector.

El punto de partida será frente al CAI de Fredonia y culminará en el Campo de Sóftbol de Las Palmeras. Será casi un kilómetro de derroche de alegría, color, belleza y tradición.

A partir de las 6:00 de la tarde se prende la fiesta en este escenario deportivo, que tiene todo listo para recibir a más de 3 mil personas.