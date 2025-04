La Alcaldía de Cartagena terminó de desmontar este jueves 3 de abril los dos peajes internos que aún estaban en la ciudad. Estos son los de Mamonal y Corralito, que se suman a los de Ceballos y Manga que fueron desmontados desde el año anterior.

Con el reciente desmonte total de las casetas se cierra un capítulo que por años generó malestar y sobrecostos al bolsillo de los cartageneros, y que gracias a la firme decisión de esta administración distrital, ya no es un obstáculo para la movilidad ni para la calidad de vida de las familias.

“Este desmonte no solo es una victoria en movilidad y justicia para los cartageneros, sino una acción responsable. Las condiciones de estas casetas representaban un peligro latente. No podíamos permitir que siguieran en pie. Mientras este gobierno esté en La Aduana, no habrá más peajes en Cartagena y eso está firmado en mármol”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Los trabajos de retiro de estructuras y demolición de casetas finalizaron, la vía está completamente despejada y todos los conductores, tanto locales como visitantes, circulan libremente sin temores a sufrir restricciones económicas en el futuro.

Estas estructuras, en los últimos meses llegaron a un estado de deterioro crítico, con cubiertas dañadas y desprendimientos que ponían en riesgo la seguridad de quienes transitaban por la vía, razón por la cual las eliminaron.

El alcalde Dumek Turbay Paz dejó claro que la ciudadanía no seguiría soportando peajes injustos. Es por ello que con los trabajos concluidos y las vías despejadas, queda demostrado que cuando se gobierna con determinación y compromiso, se cumple.