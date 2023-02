Procuradora visitará Barranquilla para revisar casos de violencia de género

En lo que va corrido del 2023 se han presentado varios casos de violencia en contra la mujer. De hecho, el más reciente, ocurrió el pasado viernes 17 de febrero.

Una joven de 22 años denunció a su pareja sentimental de haberla maltratado, de acuerdo con su testimonio, el hombre le propinó golpes en el rostro y en su cuerpo en medio de una discusión.

En diálogo con este medio, la mujer señaló que todo empezó ese viernes de Carnaval en el domicilio de su expareja.

“Yo salí a la cocina a preparar algo de comer y él se va detrás mío. Empezó hablarme de un tema que nos tenía disgustados. Yo le dije que no quería hablar de eso, entonces empezó a gritarme, me golpeó contra la pared y me dio puños. Yo empecé a gritar, a pedir auxilio, así los vecinos se dieron cuenta y llamaron a la Policía”, relató la joven.