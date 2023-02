Joven denuncia golpiza de su expareja sentimental

Se trata de Luz Daniela Navarro Beltrán, una joven comunicadora Social, de 22 años, quien decidió divulgar su caso por los resultados a favor del presunto agresor y el temor a que algo le suceda.

En diálogo con este medio, Navarro Beltrán señaló que todo empezó ese viernes de Carnaval en el domicilio de su expareja.

“Yo salí a la cocina a preparar algo de comer y él se va detrás mío. Empezó hablarme de un tema que nos tenía disgustados. Yo le dije que no quería hablar de eso, entonces empezó a gritarme, me golpeó contra la pared y me dio puños. Yo empecé a gritar, a pedir auxilio, así los vecinos se dieron cuenta y llamaron a la Policía”, relató la joven, en diálogo con EL HERALDO.