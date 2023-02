Nuevos espacios y prioridad a la tradición, propuestas para los desfiles

Desde varios sectores, principalmente de los actores que hacen parte de esta fiesta, instan a que se implementen cambios en la planificación de esta gran celebración que ha tenido por años a Barranquilla en el foco mundial de la cultura a raíz de la declaratoria como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por parte de la Unesco en 2003.

De acuerdo con Carlos Sojo, miembro del Comité de Patrimonio, hay que repensar el Carnaval desde el punto de vista organizativo y hacer un cambio en la estructura de los desfiles.

“Los desfiles hay que especializarlos, no podemos seguir armando desfiles de 7 horas porque nuestro público no está acostumbrado ni la ciudad tiene la infraestructura para hacerlo. La Batalla de Flores debe ser un desfile exclusivo de carrozas, tráilers, disfraces individuales y colectivos, es decir, todo lo que sea rodante y con sonido. Y que los desfiles de domingo y lunes sean dedicados solo a los grupos. También la reina del Carnaval podría no abrir, sino cerrar los desfiles para que la gente se quede”, explicó.

Cuestionó, además, la importancia que se le está dando dentro de los desfiles a lo comercial con la entrada de empresas, ‘influencers’ y grandes comitivas que no bailan.