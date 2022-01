“Haremos un gran esfuerzo como medida preventiva”

EL HERALDO consultó a algunos expertos epidemiológicos para conocer el comportamiento y aumento de los contagios de los últimos días y afirmaron que se está observando que esta nueva variante tiene un riesgo menos “letal” gracias a las medidas de bioseguridad y las altas cifras de vacunación.

El epidemiólogo Juan Pablo Moreno manifestó que era de esperarse el aumento de casos de la covid-19 de los últimos días y que estos seguirán dándose, de manera progresiva, hasta la tercera semana de enero y que el descenso se empezará a notar en la primera semana de febrero.

“También es cierto que la cantidad de casos reportados no es la real debido a que por las directrices del Gobierno muchos casos no están siendo reportados y solo se están aislando”, dijo Moreno.

Aseguró, además, que aunque el Gobierno anuncie las nuevas medidas que se deberán seguir en este pico de contagios, muchos pacientes no pueden aislarse sin antes justificar la ausencia en sus lugares de trabajo: “digamos que el certificado médico de aislamiento no vale para muchos. Muchas personas que viven de la informalidad, donde si no trabajan no comen, tienen que salir tengan o no síntomas”.

Gómez sostuvo que mientras el sistema de salud no colapse, el Gobierno no tomará medidas drásticas, pero que hasta el momento lo que se ha visto en otros territorios es que el virus no es “tan letal”.

Edgar Navarro, epidemiólogo y experto en el tema, indicó que la cancelación de los eventos tiene que ver con la velocidad del contagio de la nueva variante que circula en el país y que esta decisión ayudará a disminuir la transmisión del virus.

“Es importante que las personas sepan identificar los síntomas de manera temprana”, dijo Navarro.