Bola’e trapo, una tradición que se resiste a desaparecer

“Aquí llegó una señora que vive en New York a comprarme porque el hijo me vio en internet y le encargó una. También Aquí vino un pelao que quería conocer a Falcao y lo llevaron donde estaba para entregarle una bola de trapo que yo hice. Yo he recorrido el mundo”, recuerda entre risas.

El precio varía de acuerdo con su tamaño, material y diseño. La de colores forrada con cuerina cuesta 12 mil, la de silicona a 20 mil y las más grandes a 25 mil.

La bola más vendida es la de silicona de color amarillo, que es la más pesada y tiene mayor valor porque garantiza una duración de cuatro partidos y quien quiera echarle más goma lo puede hacer para que dure más.

Materiales y fabricación

Esponja de colchón blanca o negra, hilo para filetear, hilo grueso y un pedazo de bollo de yuca, son los materiales que se necesitan para hacer una bola’e trapo. Él último ingredientes es indispensable para que cuando el jugador la pise no se aplaste.

Sentado en el bordillo del parque o en el patio de su casa, Miguel tiene la destreza de fabricar alrededor de 80 pelotas en seis horas.

“Algunas bolas llevan cuerina y se forran con bóxer. En la amarilla, cuando ya tiene el hilo grueso coloco uno más delgado, que es el que pule la bola, y luego la engomo. Yo no tengo maquinaria, la máquina son mis manos. Esto es hecho a mano, totalmente artesanal”.