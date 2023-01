Nostálgico retorno de familias de La Peña a sus viviendas

Del mismo modo, expresó que siente “nostalgia” al estar trasladándose de un lugar a otro porque no le está brindando calidad de vida a su familia. “Todo sería distinto si las autoridades hicieran un plan de levantar los pisos de las viviendas y del mismo modo el malecón para prever la angustia que se vive año tras año por el invierno”.

Galindo Torres, otro habitante de la zona, también llamó la atención del presidente Gustavo Petro para que haga presencia en La Peña y observe las necesidades que han tenido las comunidades desde la tragedia del año 2010.

Por su parte, Nadith Coronado señaló a este medio que los residentes de las calles 3 y 4 de La Peña viven en “condiciones infrahumanas” al habitar viviendas rodeadas de aguas estancadas, con calles sin pavimento y humedad, entre otras cosas. “Las ayudas que nos prometieron para apaciguar está situación aún no han llegado y no sabemos si en algún momento seremos prioridad”, indicó.

Por otro lado, mientras Santiago Sulbarán trataba de sacar el agua del frente de su casa, le relató a EL HERALDO que en el interior se percibía una laguna que alcanzaba los cuartos y la parte trasera, la cual ha permanecido allí durante meses porque las filtraciones han imposibilitado que la infraestructura se mantenga seca. “Yo estuve viviendo en un albergue, pero hace días me trasladé a mi casita pese al mal estado en que se encuentra porque necesito ver como rescato lo único que tengo. Desde entonces me la he pasado sacando agua con baldes para que quedé seca aún no lo he logrado”, enfatizó.