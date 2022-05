Malambo reanudó entrega del PAE, pero quejas siguen

La Secretaría de Educación del municipio de Malambo aseguró este lunes que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se retomó en las escuelas de esa población desde el pasado viernes; sin embargo, las quejas de los estudiantes, padres de familia y docentes continúan por cuanto solo están recibiendo las meriendas, no las raciones alimentarias.

EL HERALDO estuvo en la Institución Educativa Juan Domínguez Romero, en el corregimiento de Caracolí, donde los docentes informaron que ayer (lunes) habían recibido la merienda, pero que no había la certeza de que hoy (martes) sí la recibirán. “Hoy hubo merienda, mañana no se sabe. Esto es un día sí y cuatro días no. Tenemos un comedor grande que nos hizo la Alcaldía, pero no tenemos comida para usarlo”, expresó Robinson Bolaños, docente de la institución.

La personera de la institución, Karol Mesa, dijo: “Se entiende que es un complemento para nosotros, pero la mayoría no contamos con alimento en nuestra casa y el PAE es la oportunidad que tenemos muchos de ingerir algo en todo el día y no lo estamos recibiendo a diario”.