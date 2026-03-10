Por primera vez en el país, los docentes más sobresalientes podrán aspirar a un reconocimiento de talla mundial con el National Teacher Prize Colombia, que llega como la versión local del prestigioso Global Teacher Prize, considerado el “Nobel de la educación”, para destacar a quienes transforman la realidad desde el aula a través de la innovación, la inclusión y el compromiso social.

Según la directora ejecutiva de la Fundación United Way Colombia, Cristina Gutiérrez de Piñeres, este premio se consolida como una plataforma estratégica para dignificar el movimiento docente en Colombia.

“Su impacto se refleja en la generación de referentes positivos para la profesión, en la documentación y circulación de innovaciones replicables, y en la creación de una red de líderes educativos que inspiran transformación más allá de sus aulas. El premio contribuye a mejorar el estatus docente, fortalecer la cultura de excelencia y promover una educación más equitativa y sostenible en Colombia”, comentó.

Además, el premio impulsará una nueva narrativa sobre lo que significa enseñar en Colombia: innovar, conectar y transformar vidas. “Más que un reconocimiento individual, se proyecta como una plataforma nacional que visibiliza el liderazgo pedagógico y posiciona a los educadores en el centro de la conversación pública sobre desarrollo y equidad”.

De esta manera, en su primera edición el galardón será entregado a tres concursantes y reconocerá a otros nueve en las categorías: Maestro que Transforma, Directivo Docente que Inspira e Institución Educativa que Moviliza.

Todos los ganadores recibirán traslados y alojamiento para asistir a la gala de premiación, una producción audiovisual de su experiencia grabada en su territorio y una suscripción anual a El Espectador, además, el primer lugar recibirá 10 millones de pesos, el segundo lugar, 5 millones de pesos; y el tercer lugar, 2.5 millones de pesos.

A su vez, la ceremonia de premiación, que se realizará el próximo 19 de marzo, reunirá a aliados estratégicos, líderes educativos, instituciones académicas, cooperación internacional, sector privado, social y público, y medios de comunicación

Cabe resaltar que la iniciativa cuenta con el respaldo de aliados como Fundación Varkey (la creadora del Global Teacher Prize), Fondo Puentes de Caña, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Mayagüez, Fundación Corazón de Caña, Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Terpel, Confama, Cosmo Schools, Fundalectura, Global School Leaders, School Leadership Network, Fundación Aprender a Quererte y las Universidades de los Andes, La Sabana, ICESI, ÚNICA y Autónoma de Occidente.