La Alcaldía de Barranquilla realizó una nueva entrega de vías recuperadas en la ciudad. En esta ocasión, el turno fue para los barrios Villa Sevilla y Villa Blanca, en donde el alcalde Alejandro Char entregó 587 metros lineales de la malla vial que busca mejorar la calidad de vida y la movilidad de los ciudadanos.

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“Aquí estamos cumpliéndoles, como siempre. A nosotros no nos gusta que la gente pise barro y que la gente trague polvo en épocas de brisa. Cuando uno pavimenta una vía, la Policía puede pasar, la ambulancia también puede pasar, el transporte público puede pasar y eso es dignidad y es posibilidad de progreso para nuestra gente. Nosotros le cumplimos a la gente, hablamos menos y hacemos más”, dijo el mandatario rodeado de las familias beneficiarias.

Las acciones, que se realizaron a través del programa distrital Barrios a la Obra, buscan construir tramos de vías en diferentes barrios de la ciudad a través de una pavimentación integral en los barrios de las cinco localidades de la ciudad.

De acuerdo con las intervenciones realizadas, en ambos barrios se ejecutaron trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, pavimentación y reconstrucción de andenes y bordillos.

Las vías intervenidas fueron la carrera 18 Sur entre calles 45 y 45G en Villa Sevilla, que corresponde a 272 metros lineales. La calle 44 entre carreras 1E y 1A en Villa Blanca, que corresponde a 168 metros lineales y la carrera 1E entre calles 43A y 45 en Villa Blanca, que corresponde a 147 metros lineales.

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Para Cecy Zapata, quien vive en el sector hace menos de un año, estas obras son para alegrarse: “Estoy feliz porque se ve el progreso, le da caché al barrio y la verdad es que es una bendición poder llegar y enseguida encontrar que el alcalde ha hecho por el bienestar de nosotros, pensando en nosotros como ciudadanos. De verdad, estamos muy agradecidos con el alcalde y con todo el equipo de trabajo de la Alcaldía de Barranquilla”.

Tras recorrer las nuevas calles, el alcalde Char finalizó destacando: “Esto es un trabajo en equipo. Esto se hace porque todos estamos jalando para el mismo lado. Todos queremos el progreso de nuestra ciudad. Faltan muchas cosas por hacer, por supuesto, pero nosotros mostramos que todos los días la platica de los impuestos de los barranquilleros alcanza y sí se puede”.