Ante la presencia de cuatro casos de sarampión en América— procedentes de los Estados Unidos y Ecuador—, la Secretaría de Salud de Soledad decretó una alerta epidemiológica temprana en el municipio.

Así lo informó el secretario de esta dependencia Edinson Reyes, quien detalló que la administración municipal activó de manera eficiente un plan de acción y contingencia, teniendo en cuenta la posición geoestratégica de Soledad, considerado uno de los principales puertos aéreos y terrestres por donde transitan más de 4.000 personas diariamente.

“Actualmente, tenemos vacunas disponibles para toda la comunidad, la alerta dispone la ubicación de vigilancia sanitaria y tendremos punto de intervención en el aeropuerto Internacional Ernesto Cortizzos y la Terminal Metropolitana de Transportes”, sostuvo Barrera Reyes.

Recomendó a los habitantes que, ante la Semana Santa, se vacunen con 15 días de anticipación para evitar posibles procesos de incubación de esta patología.

Adicionalmente, indicó que continúa la implementación de inmunización contra la fiebre amarilla, influenza y otras incluidas en el esquema general de vacunación, con el propósito de fortalecer la protección sanitario de los soledeños.

Activan protocolos sanitarios en Barranquilla

El pasado miércoles, el Distrito confirmó que durante las últimas semanas realizó estudios a cinco posibles casos de sarampión, por lo que de cara a la proximidad de la Semana Santa, la Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de su Secretaría Distrital de Salud, hizo un llamado enfático a los ciudadanos para que revisen sus esquemas de vacunación.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, manifestó que: “Cabe resaltar que, en lo que va corrido el 2026, el Distrito de Barranquilla ha notificado y enviado al Instituto Nacional de Salud cinco casos sospechosos, de los cuales hemos obtenido tres resultados negativos y dos que aún se encuentran a la espera de confirmar o descartar el resultado. Por eso, el llamado a toda la comunidad es a completar el esquema de vacunación, a reforzarlo y en caso de salir del país, principalmente a Estados Unidos, México y Canadá, colocarse la vacuna unos 15 días antes de bien rato”.

Araujo Blanco manifestó que, ante el riesgo sobre cuatro casos importados y confirmados en Colombia, el Distrito de Barranquilla activó los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno nacional, orientados a fortalecer la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta clínica frente a posibles casos sospechosos.