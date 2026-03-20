En medio de la sesión ordinaria del Concejo Distrital, la concejal Heidy Barrera denunció el incumplimiento en el pago de la seguridad social de los 75 ediles de Barranquilla, el cual está actualmente en mora.

La concejal Barrera exigió respuestas y propuso citar a los responsables, puesto que esta “negligencia” puso en riesgo la vida de una edilesa que, tras perder a su bebé, no recibió atención médica oportuna.

Sobre el caso, Heidy Barrera contó que fue enterada del “viacrucis” que vivía la joven madre, a quien le estaban cobrando como particular, la atención médica en su caso de emergencia, al estar en mora con su seguridad social.

“La secretaria de Salud, Stephanie Araujo me confirma que efectivamente no se ha realizado el pago de salud de lo ediles, pero que la edilesa podía llegar al Camino Adelita de Char para brindarle la atención debido a la urgencia que demandaba el caso. Para nuestra sorpresa no ocurrió así y solo hasta hoy a las cuatro de la madrugada le pudieron hacer la intervención en sala quirúrgica”, indicó.

Se conoció que la institución de salud donde fue llevada la paciente no tenía un ecográfo para la atención oportuna, lo que dilató la atención y la intervención que puso en riesgo la vida de la edilesa.

A la situación que padecen los ediles de la ciudad, se suman los concejales del Distrito, quienes al consultarse, evidenciaron que también están en mora con la seguridad social.

“Lo que está pasando con los ediles no nos lo estamos inventando, la norma es clara en la Ley 2086 de 2021, que responsabiliza a los alcaldes al pago de la seguridad de estos representantes de la comunidad. Aplaudimos las obras positivas que está haciendo el alcalde, pero situaciones como esta no pueden empañar su administración y deben tomar cartas en el asunto”, agregó Barrera.

Otros casos comenzaron a conocerse después de realizada la denuncia de la concejal, en el sentido que existen edilesas que han tenido recientemente a sus hijos y deben hacer pagos independientes para poder acceder al sistema de salud ante todo lo que está ocurriendo.