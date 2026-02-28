Durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, liderada por su presidente, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, se sentaron las bases para dar inicio al proceso de escogencia de decanos.

El mandatario departamental sostuvo que uno de los acuerdos corresponde a la construcción de un cronograma que permita la participación de distintos estamentos universitarios.

“Vamos a tener como una especie de reunión de trabajo sobre este tema, todo lo que tiene que ver con la escogencia de las autoridades internas de la universidad, en especial, los decanos, etcétera. Vamos a hacer un cronograma de una manera tranquila, ordenada, para que toda la universidad tenga la posibilidad de participar, definir cuáles son los objetivos y, lo más importante, las calidades de los decanos”, señaló.

Destacó, además, el compromiso de evaluar las necesidades expuestas por los voceros de Aspu (Asociación Sindical de Profesores Universitarios en Colombia) y Asojua (Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad del Atlántico en Colombia).

En este espacio, además, se avanzó en la revisión del plan de fomento de la calidad, “que representa un reto muy grande, porque cada vez más queremos que la institucionalidad de la universidad llegue a la máxima etapa de calidad, que es lo que le da el gran prestigio que tenemos”.

Precisó que también fue aprobada la construcción de una nueva cancha múltiple deportiva para la sede de la universidad en el municipio de Suan, dentro del programa de fortalecer la descentralización; asimismo, se respaldó lo concerniente a la adopción de un sistema de recolección de aguas lluvias para su aprovechamiento y un software avanzado para potenciar los procesos tecnológicos.

“Tocamos puntos que tienen que ver con almuerzos gratuitos y decidimos que debemos llegar a los estudiantes de escasos recursos económicos, bien definidos por la universidad. Con esto no solo les estamos dando una gratuidad en la matrícula, sino que además gratuidad en unos 3.000 almuerzos diarios”, aseguró el mandatario.

El rector de la universidad, Rafael Castillo, destacó el clima de armonía en el que se dieron las evaluaciones de las iniciativas, consideradas claves para el desarrollo de los procesos de calidad y bienestar en la institución.

“Salimos muy contentos de esta reunión todos los que participamos. Fue en un clima muy armonioso, conciliador, muy universitario. Hoy tenemos señales ciertas, por ejemplo, de cómo vamos a elegir las directivas académicas con la conformación de una comisión; señales ciertas de cómo vamos a comenzar el proceso de elección de los decanos, que también están próximos a cumplir su periodo el 22 y el 25 de marzo, respectivamente”, comentó Pacheco.

Además, informó que habrá sesiones descentralizadas el Consejo Superior, siendo la primera del año, el próximo 19 de marzo en la sede del municipio de Sabanalarga, en la cual educan a 980 estudiantes, dentro de los lineamientos para que más comunidades se integren a la universidad.