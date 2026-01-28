La Alcaldía de Soledad reiteró este martes su preocupación ante el deterioro del puente peatonal ubicado entre las instituciones educativas INEM e ITIDA, en la calle 30 (autopista al aeropuerto),

Según la administración, esta estructura representa un riesgo significativo para la integridad física de la comunidad, en especial de los estudiantes.

En ese sentido, el secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, confirmó que se hizo un oficio hacia la Gobernación del Atlántico, para la rehabilitación del puente.

“Esta infraestructura es de vital importancia para el paso continuo de estudiante, docentes y todas las personas que por ahí transitan”, recordando que existen cuatro instituciones educativas importantes que a diario utilizan este puente y eso es lo que preocupa realmente”, dijo,

Recordó que: “la Alcaldía de Soledad ha venido solicitando, de manera respetuosa pero insistente, información clara y precisa sobre la ejecución del proyecto, especialmente el cronograma de inicio de actividades, con el fin de conocer los tiempos estimados de intervención y las acciones que permitan mitigar los riesgos actuales para la comunidad”.

Por otro lado, la Alcaldía Municipal fue enfática en que no hay continuación de las obras pese a los compromisos previamente informados por la Gobernación del Atlántico mediante oficios radicados durante los años 2024 y 2025,

“En mayo de 2025, el proyecto se encontraba en etapa precontractual, a la espera de la culminación de trámites técnicos, jurídicos y administrativos para su publicación en la plataforma SECOP II), sin embargo, a la fecha la infraestructura no ha sido intervenida y continúa en condiciones desfavorables, aun cuando ya inició el calendario escolar correspondiente a la vigencia 2026″, informó.