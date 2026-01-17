Barranquilla suma un nuevo capítulo a su agenda cultural con la llegada de la exposición itinerante ‘El Arte del Ningyō: Símbolos de Cultura y Belleza’, a través de la Fundación Japón, la Universidad del Atlántico y la Embajada del Japón en Colombia, y que estará abierta al público hasta el 6 de febrero de 2026 en el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico (MAUA).

La llegada de la exposición a la capital del Atlántico se enmarca en la conmemoración de los 110 años de la inmigración japonesa a Colombia, un proceso histórico que tuvo al departamento como escenario clave para el intercambio cultural y humano.

El acto de inauguración oficial contó con la presencia del consejero de la Embajada de Japón en Colombia, Kogure Yasutaka, así como autoridades locales y directivos del alma máter.

Cuatro ejes de Ningyō

La muestra internacional reúne 67 muñecas japonesas elaboradas con técnicas tradicionales y materiales diversos. Cada Ningyō, como son denominadas, representa la cosmovisión que tiene el país nipón sobre la vida, el cuidado, la belleza y el paso del tiempo, invitando al público barranquillero a explorar de cerca su estética y valor ancestral.

El recorrido expositivo se desglosa en cuatro ejes temáticos que permiten al visitante comprender la riqueza simbólica de las piezas. El primero aborda las muñecas asociadas a los deseos de protección y crecimiento de la infancia; el segundo presenta el Ningyō como expresión de las bellas artes; el tercero explora su papel dentro del arte popular japonés; y el cuarto lo proyecta como un vehículo de transmisión cultural.

A través de este enfoque, la exposición pretende proponer una lectura accesible y pedagógica sobre el lugar que ocupan las muñecas en la vida cotidiana, ritual y artística del país asiáticos.

‘Orígenes’, la comunidad nikkei en el Atlántico

De manera complementaria, el MAUA presenta la exposición ‘Orígenes’, una muestra visual y testimonial que reconstruye la historia de los primeros migrantes japoneses y de sus descendientes en la región. A través de fotografías, relatos familiares y documentos, la exposición pone en valor el legado de la comunidad nikkei y su aporte a la diversidad cultural del país.

Durante el periodo de exhibición, el museo ofrecerá a su vez una programación cultural y académica complementaria que contempla; conversatorios, proyecciones de cine, talleres artesanales, experiencias gastronómicas y espacios de creación dirigidos a públicos de todas las edades.

Estas actividades buscan propiciar un acercamiento participativo y sensible a la cultura japonesa, fomentando el intercambio de saberes y el encuentro entre tradiciones.

