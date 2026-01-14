Con una propuesta que incluye el desarrollo de diversas actividades artísticas y culturales, el Carnaval de la 44 recibió la aprobación del Concejo Distrital de Barranquilla para su agenda cultural de este 2026.

A través de la Comisión Primera de Planeación, Infraestructura y Bienes, el presidente del Concejo, Mauricio Villafañez resaltó la importancia histórica, social y cultural del Carnaval de la 44.

“Este es un esfuerzo constante de todos sus organizadores para llevar alegría, folclor e identidad a los distintos barrios de la ciudad”, dijo.

Durante su intervención, el concejal Villafañez también destacó que “estos espacios permiten reconocer el trabajo colectivo realizado desde todos los rincones de Barranquilla para fortalecer la cultura y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Por su parte, Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, presentó la agenda oficial para 2026, que incluye innovaciones como:

- El desfile infantil en Alameda del Río el 25 de enero

- La coronación de la monarquía el próximo 31 de enero en la Plaza de la Paz, con la participación de más de 1.200 artistas en escena

- Desfiles de la Batalla de Flores en homenaje al natalicio de Gabriel García Márquez el 14 de febrero

- La Gran Parada Carlos Franco el 15 de febrero

- Y la Conquista del Carnaval el 17 de febrero.

Esta nueva propuesta pretende involucrar a la comunidad en la celebración, promoviendo el talento local y reforzando la identidad barranquillera.

Además, se establecerán espacios de participación para que todos los ciudadanos puedan disfrutar y contribuir a la festividad.

Al respecto, la reina de la 44, Sharon Hurtado, agradeció al Concejo Distrital el apoyo brindado a la fiesta y a sus organizadores, reiterando su compromiso de llevar alegría, cultura y tradición a todos los barrios de Barranquilla.

Subrayó el papel esencial de artistas, bailarines, músicos y gestores culturales como pilares para mantener viva la esencia del Carnaval.