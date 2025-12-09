En el municipio de Soledad avanzan las obras para una mejor cobertura de alcantarillado. A través de los recursos de la Gobernación del Atlántico, cerca de seis barrios están cerca de alcanzar un mejor servicio con la puesta en funcionamiento de 18 kilómetros de redes desde el colegio INEM hasta el municipio de Sabanagrande.

Durante un recorrido por estas zonas, el gobernador Eduardo Verano detalló que hay un 71 % de ejecución en este proyecto para 3.484 conexiones domiciliarias.

“Altos de la Metro, Villa Rosa, Antonio Nariño, Villa Estefany, Las Colonias y La Alianza son los seis barrios del municipio de Soledad donde avanza una intervención clave en redes de alcantarillado. El objetivo es llevar saneamiento básico a comunidades que históricamente han construido sus viviendas en terrenos sin titular y, por lo tanto, sin acometidas de servicios públicos básicos instaladas”, aseguró.

El mandatario resaltó que: “con una inversión de $23.045 millones queremos que esta obra mejore la calidad de vida de los habitantes que antes tenían todas las aguas residuales en las calles. Ahora estarán recogidas y además se podrán pavimentar las vías. Esto tiene un doble propósito: saneamiento y vías”

Verano también confirmó que serán 292 pozos de inspección para eliminar vertimientos de arroyos aledaños en estos barrios, que por más de treinta años se encuentran en zonas enmontadas conocidas como el “legado Muvdi”, las cuales no han tenido nunca este tipo de obras”.

De esta manera, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, se refirió al enfoque ambiental del proyecto, el cual hace parte del Plan Departamental de Agua Potable, considerado el mejor del país según un reporte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal).

“Aquí estamos poniendo el barrio en orden. Esta intervención elimina las conexiones empíricas que vertían aguas ya utilizadas en sus necesidades y quehaceres diarios a los arroyos. Es salud, es dignidad y es respuesta a la orden del gobernador de eliminar vertimientos contaminantes en Soledad. Estamos cumpliendo con esa tarea”, ratificó la secretaria.

En representación de la comunidad, Micaela García, lideresa del barrio Altos de la Metro, expresó su emoción al ver que se concreta un proceso de gestión insistente que ella inició y destacó la respuesta de la administración departamental ante este tipo de necesidades que ayudan a superar los índices de pobreza extrema.

“Todo se tapaba y era una pesadilla. Llevé cartas, hablé con la doctora Lady, toqué sus puertas y nos escucharon porque tenemos un gobernador con un corazón dispuesto para los más necesitados. Hoy estoy feliz porque Altos de la Metro fue priorizado. Este es un avance que no nos lo creemos”, aseguró.

La comunidad en general manifestó que: “con la red de alcantarillado en marcha, el gobierno local podrá avanzar en la pavimentación de calles que antes no se podían intervenir por falta de infraestructura sanitaria”.

Cabe resaltar que si bien el valor total del contrato asciende a $23.045 millones, cerca de $19.888 millones corresponden a la obra y $3.157 millones a la interventoría.