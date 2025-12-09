A través de un comunicado, la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, reveló el balance de su gestión durante el actual gobierno. De acuerdo con la entidad pública, desde el 2022 se han desembolsado más de $4,56 billones para financiar a departamentos y municipios, lo que representa un incremento del 48% frente al anterior período de gobierno.

Informaron que, con estos recursos, han triplicado el el número de municipios y departamentos que han accedido a financiación con condiciones favorables para la ejecución de iniciativas que transformen los territorios.

En ese sentido, la entidad pasó de financiar 111 entidades territoriales (16 departamentos y 95 municipios) en el período 2018 – 2022 a desembolsar recursos para 259 entidades territoriales (18 departamentos y 241 municipios) entre 2022 y octubre de 2025, lo que representa un aumento del 133%.

Asimismo, la financiación para municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, en donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas, también aumentó y pasó de $293.068 millones a $771.538 millones, un incremento de más del 163%.

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de noviembre, Findeter ha desembolsado más de $4 billones para la financiación de 531 proyectos que han impactado a 425 municipios, de los cuales 369, es decir, el 87% son de las categorías con mayores brechas a los cuales se les ha financiado más de $1,4 billones.

Entre los municipios impactados con los recursos de Findeter están Aguachica (Cesar) Albania (La Guajira), Chiquinquirá (Boyacá), El Cerrito (Valle del Cauca), Miranda (Cauca), Altos del Rosario (Bolívar), Andes (Antioquia), Arbeláez (Cundinamarca), Astrea (Cesar), Campoalegre (Huila), Dibulla (La Guajira), Fomeque (Cundinamarca), Frontino (Antioquia), Garagoa (Boyacá), Guamal (Meta), Guamo (Tolima), Luruaco (Atlántico), La Virginia (Risaralda) Palestina (Caldas), Purísima (Córdoba), Timana (Huila), Cumbal (Nariño), entre otros.

Proyectos ejecutados

Algunos de los proyectos financiados y que benefician a estos municipios son la construcción de la concha acústica del municipio de El Peñón en Bolívar, mejoramiento de malla vial en Mompox (Bolívar); construcción de cancha sintética en San Pablo (Bolívar) y la ampliación de servicios del hospital San José de Mariquita (Tolima).

También la entidad ha financiado la optimización de alcantarillado, del acueducto y el mejoramiento de vías urbanas del corregimiento de San Roque Curumaní (Cesar); el mejoramiento de la intercomunicación terrestre en la zona rural del municipio de Puerto Escondido (Córdoba); construcción de infraestructura educativa en Coloso (Sucre); construcción de concha acústica en El Peñón (Bolívar), entre otros.