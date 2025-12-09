Una nueva embarcación llegó a Barranquilla esta semana para fortalecer la capacidad operativa en el puerto de la ciudad. Se trata de la “CAP. SILVA”, que estará destinada a labores de control, inspección, monitoreo en la capital del Atlántico.

Este bote, que será operado por la empresa Aquamar S.A, está equipado con tecnología de punta, permitiendo operaciones más seguras, eficientes y de alto desempeño.

Además, su diseño robusto y moderno casco de aluminio facilita la asistencia marítima o fluvial en el Puerto de Barranquilla.

Por otro lado, la embarcación cuenta con dos motores diésel internos de 150 HP, que garantizan óptima potencia y maniobrabilidad para atender diferentes tipos de misiones marítimas.

De esta manera, con la autorización de la Autoridad Marítima Colombia la flota dispone de todos los elementos de seguridad requeridos por la normatividad vigente, lo que asegura su operatividad en diversas condiciones y escenarios.