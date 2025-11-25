Tras más de 10 horas de deliberaciones y análisis, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico dará inicio a una actuación administrativa para resolver la solicitud de revocatoria directa contra el acto administrativo de designación de Leyton Barrios Torres como rector para el periodo 2025-2029.

De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, este proceso se pone en marcha con el objetivo de tener claridades frente a los cuestionamientos planteados por el Ministerio de Educación Nacional frente a presuntas irregularidades en la postulación de Barrios al cargo.

Esta propuesta fue aprobada por Eduardo Verano, gobernador del Atlántico; Melissa Obregón, representante del presidente de la República; Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN; Marley Vanegas, representante de los profesores. Y Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores.

De forma paralela se propuso trasladar al rector los documentos presentados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su evaluación y decisiones correspondientes. Dicha propuesta fue respaldada por Ángely Díaz Cordero, representante estudiantil; Abraham González, representante de egresados; Miguel Antonio Caro, representante de directivas académicas, y Manuel Fernández, representante de gremios.

Eduardo Verano, presidente del Consejo Superior y gobernador del Atlántico, subrayó que el propósito es garantizar transparencia en el proceso y reafirmar la defensa de la autonomía universitaria, al asegurar que los programas académicos se desarrollen sin contratiempos.

Asimismo, el gobernador Verano dio instrucciones al secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder Orfale, para que dé traslado a las autoridades competentes de los informes de presuntas falsedades que ha presentado el Ministerio de Educación Nacional durante el Consejo Superior. De la misma manera, para que la Gobernación del Atlántico realice las acciones administrativas y judiciales con miras a revisar la validez de la designación del rector.

Las denuncias de irregularidades

Este lunes se dio a conocer que desde la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca se habría presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de personas indeterminadas por la expedición irregular de un certificado para sustentar la experiencia docente de Barrios.

“se ha identificado que al menos una de las certificaciones aportadas como documento probatorio para validar la experiencia docente como requisito para acceder al cargo de rector constituye un documento falso, según fue confirmado por la misma institución que presuntamente lo expidió”, sostuvo la cartera ministerial.