Con gran alegría, Aqualia dio a conocer a los ganadores del Concurso de Dibujo Digital Infantil, una iniciativa que reunió a más de 70 estudiantes de 20 instituciones educativas de los municipios de Fundación y Aracataca. Este certamen, que celebra 23 años de historia en el ámbito internacional, busca despertar la creatividad infantil mientras fomenta la conciencia ambiental y el uso responsable del agua.

Bajo el lema “Guardianes Sostenibles”, los participantes asumieron el reto de enfrentarse a Desertus, un personaje simbólico que representa la desertificación del planeta. A través de sus dibujos digitales, los niños imaginaron estrategias y acciones para revitalizar zonas degradadas, promoviendo el trabajo en equipo y la gestión eficiente de los recursos hídricos en sus comunidades.

Lea también: En 10 días hábiles habría respuesta de la Procuraduría ante recusaciones en caso de Uniatlántico

Las obras presentadas reflejaron una profunda comprensión del papel de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad y la relevancia de las pequeñas acciones diarias que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Este concurso es una oportunidad para que los niños se conviertan en embajadores del agua y la sostenibilidad, aportando desde su visión ideas para proteger el planeta”, expresó Jolusima Urdaneta, Jefe de Servicio de Magdalena.

A través de este proyecto educativo, los estudiantes se vincularon activamente con los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS 13 (Acción por el clima), demostrando que la educación ambiental puede transformar la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con su entorno.

Lea también: En marcha la transformación de la sede Centro de Uniatlántico

El certamen forma parte del programa global de educación ambiental que Aqualia impulsa en alianza con centros educativos de distintos países. Su objetivo es acercar a los niños al ciclo integral del agua y fomentar desde temprana edad una cultura de consumo responsable.

Con iniciativas como esta, Aqualia reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la educación y la gestión social, inspirando a los futuros guardianes del planeta a cuidar cada gota de agua.