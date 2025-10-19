La empresa Air-e realizará este lunes 20 de octubre trabajos de mantenimiento preventivo en diferentes sectores de los municipios de Galapa y Puerto Colombia.

Lea aquí: Repelón, primer Territorio Energético del Atlántico y sexto en el país

Las primeras maniobras técnicas se harán en Puerto Colombia, en el barrio La Rosita, por lo que será necesaria la suspensión del servicio de energía de 8:10 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 1E con calle 2.

En lo que respecta a Galapa, habrá corte temporal del servicio en la carrera 11 con calle 10, en el sector del Salón Azul, por cuenta de una serie de adecuaciones eléctricas que se ejecutarán de 8:10 a.m. a 4:00 p.m.