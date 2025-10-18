Este fin de semana se cumplió con éxito una nueva entrega de mejoramientos de vivienda en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Barranquilla.

El alcalde Alejandro Char resaltó que este programa viene transformando los hogares de miles de barranquilleros.

“Invitamos a los barranquilleros a inscribirse en este programa que otorga intervenciones dentro de los hogares barranquilleros. Los interesados todavía pueden registrar su solicitud en la página web de la alcaldía. Cada semana estamos entregando mejoramientos de vivienda”, declaró.

Por su parte, una de las beneficiarias del programa para esta ocasión fue Shirley Berrío, quien agradeció al alcalde Char por las obras ejecutadas que brindan mayor dignidad a ella y su familia.

“La transformación para nosotros fue bastante buena porque ahora tenemos una vivienda digna para estar y compartir. Antes la cocina y el baño la teníamos en obra negra, pero ahora tenemos un hogar óptimo y seguro para todos. Gracias al alcalde por esta bendición”, expresó la joven beneficiaria que vive con su madre.

Cabe resaltar que a final del cuatrienio actual del alcalde Alejandro Char se estima que 20.000 hogares en 62 barrios sean beneficiados a través de este programa.

Detalles del programa

La iniciativa distrital está dirigida a las familias más vulnerables para brindarles la posibilidad de mejorar sus viviendas y así mejorar sus condiciones de vida.

Para poder acceder a las mejoras, las viviendas no deben estar ubicadas en zonas de amenaza (cuando el terreno no es apto para construir vivienda) o riesgo.

Además, su uso debe ser exclusivo de vivienda y no comercial, institucional o educativo.

Las viviendas aspirantes no deben estar agrietadas, ni ser de madera, teniendo en cuenta que estos mejoramientos son estructurales y los mejoramientos que ofrece el distrito son saludables.