Tras las mesas técnicas de trabajo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con la Gobernación del Atlántico, y los recientes pronunciamientos relacionados con la posible reactivación del cobro del peaje Papiros, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, reiteró una vez más su posición de rechazo a la operación de la misma, toda vez que afecta directamente al progreso y desarrollo de Puerto Colombia y sus habitantes.

De acuerdo a lo manifestado por el mandatario de los porteños, la postura de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, va en contravía incluso con la seguridad vial de los usuarios permanentes de la vía, por lo que nuevamente pidió el desmonte definitivo de esta caseta de cobros.

“Nuestra posición ha sido siempre la misma, estar en desacuerdo con la existencia de esta caseta y su cobro, teniendo en cuenta que no solo va en contra del desarrollo de Puerto Colombia, sino contra la movilidad y seguridad de quienes día a día transitan por allí”, detalló el alcalde Plinio Cedeño.

El mandatario aseveró además que, los argumentos de la ANI no son convincentes, teniendo en cuenta que, durante las mesas técnicas de trabajo desde la Gobernación del Atlántico, la comunidad y demás actores, se ha demostrado el riesgo que representa esta caseta.