Con el propósito de controlar los delitos de alto impacto en Soledad y en la jurisdicción vecina de Malambo, la Alcaldía de Soledad avanza en la consolidación de la aprobación de una Policía Metropolitana de Soledad (Mesol).

Esta semana, la alcaldesa Alcira Sandoval tuvo el apoyo unánime de los integrantes del Consejo de Seguridad para que prosiga con el proceso formal de la solicitud de creación.

Durante el encuentro, la mandataria aseguró que su administración ofrece dos terrenos de propiedad del municipio para que se puedan construir dos sedes de la Policía Metropolitana de Soledad: uno ubicado en la Urbanización el Parque, con un área de 2.878 metros cuadrados y un predio en la Urbanización los Almendros donde hace poco tiempo funcionó el comando de la Policía del Atlántico (Deata).

Además de los predios, la Alcaldía sostuvo que apoyaría con los planos de obras reglamentarios.

La Alcaldesa Alcira Sandoval y el coronel (r) Carlos Valencia , secretario de gobierno municipal, mencionaron que esta unidad tendrá como objetivo robustecer la fuerza policial integral para Soledad y para Malambo.

Y, de esta forma, “superar así la insuficiente cobertura que tiene la Mebar para atender la seguridad de estos territorios”, sentenciaron en el comunicado.

“El respaldo positivo dado por parte de los comandantes de todas las fuerzas de seguridad del estado con jurisdicción en Soledad, será soporte documental adicional a los requerimientos que en tal sentido ha venido haciendo la mandataria desde comienzos de su administración”, aseguró la Alcaldía de Soledad a través del documento.