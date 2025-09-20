El director de Cormagdalena, Álvaro Redondo, señaló este sábado que es consciente del estado de afectación en el cual se encuentra el tajamar occidental de Bocas de Ceniza, en el canal de acceso a la zona portuaria del Barranquilla, el cual colapsó en días anteriores generando alerta entre la comunidad que vive a las orillas del río Magdalena, en el sector del barrio Las Flores.

Redondo señaló que ante la emergencia “en Cormagdalena somos conscientes de la situación que enfrenta el tajamar occidental en Bocas de Ceniza, donde se han evidenciado nuevas socavaciones y un deterioro progresivo de la estructura”.

Por ello, la entidad ha decidido realizar “estudios y diseños de ordenamiento y encauzamiento del río. Actualmente, tenemos un avance de los estudios y diseños del tajamar occidental en un 90 %”, por lo cual todavía no implementarán obras.

Según Redondo: “Estamos a la espera de los resultados de consultas a entidades competentes para la definición y caracterización de los componentes sociales y ambientales. Nuestro compromiso es avanzar con paso firme en este proceso, garantizando que las intervenciones que se realicen fortalezcan la infraestructura y brinden mayor seguridad a este sector estratégico para la navegabilidad y el desarrollo del río Magdalena”.

La situación sigue siendo monitoreada, buscando evitar que incrementen las afectaciones sobre la comunidad y la navegabilidad del río.