Una nueva cocina y comedor escolar entregó este viernes el alcalde Alejandro Char en Barranquilla, reafirmando su compromiso de brindar mejores condiciones a los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad. Con este nuevo espacio se entregarán 1.067 raciones diarias.

Con una inversión de más de 476 millones de pesos, el nuevo espacio cuenta con áreas de preparación, refrigeración, menaje, cocina caliente, lavado, depósito de alimentos y un comedor adecuado. Esta infraestructura garantiza condiciones dignas para la alimentación escolar, alineada con la apuesta del Plan de Desarrollo Barranquilla a Otro Nivel por brindar espacios educativos de calidad.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital expresó: “¡Así de sabroso comen nuestros pelaos de los colegios públicos de Barranquilla! Entregamos una nueva cocina y comedor en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, donde más de 1.000 niños, niñas y jóvenes podrán alimentarse con menús balanceados, recién preparados y con todo el aporte calórico que necesitan para su aprendizaje. Con esta, ya son 15 cocinas escolares entregadas en nuestra ciudad, un esfuerzo que refleja nuestro compromiso con seguir llevando la educación de Barranquilla a otro nivel… y vamos por más. Muchachos, ustedes sigan preparándose que nosotros nos encargamos de darles lo que necesiten para su futuro”.

Gracias a esta nueva infraestructura, los alimentos se sirven bajo la modalidad de preparado en sitio, garantizando mayor frescura, calidad nutricional y condiciones más seguras para toda la comunidad escolar.

Para Shadia Solera, estudiante de noveno grado de esta institución educativa, la nueva cocina le brinda a ella y sus compañeros alimentos más nutritivos. “Esto nos amplía mucho el menú, evitamos retrasos y, además de eso, nos permiten una oportunidad de avanzar. Antes sí se dificultaba un poco más, ya que había momentos en los que los camiones se retrasaban o la comida ya estaba fría cuando llegaba. Ahora, esto nos permite una mayor rapidez al momento de salir a comer o de tener los espacios requeridos para esto”.

Por su parte, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, destacó que este proyecto representa un paso importante hacia la consolidación de ambientes escolares modernos e incluyentes.

“Con la puesta en marcha de esta nueva cocina reafirmamos nuestro compromiso con brindar a los estudiantes espacios dignos y seguros, que fortalezcan no solo la alimentación escolar, sino también su bienestar y desarrollo integral. La modalidad de preparado en sitio nos permite ofrecer alimentos frescos y de mayor calidad nutricional, con un acompañamiento más cercano en los procesos de alimentación. Con obras como esta nuestro alcalde Alejandro Char continúa demostrando su compromiso con la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de un modelo educativo integral, sostenible e innovador”.

La Escuela Normal Superior del Distrito, reconocida por su modelo pedagógico integral y su clasificación A+ en calidad educativa, no solo destaca por sus programas de bilingüismo, educación inclusiva, matemáticas didácticas y +Educación+Innovación, sino también por su función esencial como formadora de docentes.

A través del Programa de Formación Complementaria, articula teoría y práctica pedagógica orientada a la enseñanza en preescolar y básica primaria, contribuyendo a la construcción de comunidades académicas comprometidas con la investigación, la innovación educativa y el desarrollo territorial.