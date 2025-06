Durante el Congreso 27 de Andesco, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena hasta este viernes, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reafirmó su compromiso con la empresa y su permanencia en el cargo a pesar de las investigaciones que se adelantan en su contra.

“Nunca ha estado en la agenda de la junta directiva ni que yo me vaya ni que yo presente remesas. La junta directiva de Ecopetrol es la que tiene en su estructura de gobierno cooperativo las competencias y las facultades para tomar decisiones. Nadie más puede tomar esa decisión”, declaró.

Agregó, además, que “si bien me he reunido con el presidente Petro en los últimos días, eso no significa que se hable de mi permanencia, nosotros hablamos de temas diversos”.

Roa también mencionó que “la junta directiva ha realizado un ejercicio de diálogos, no por diferencias, sino por la conformación de algunos de sus miembros actuales y ahora mismo ratificamos también la presencia de muchos de ellos”.

De esta manera, el empresario resaltó su compromiso con los proyectos de transición energética y de exploración de petróleo en el país como parte de los objetivos de la empresa.