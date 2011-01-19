Apple bajaba hoy un 7% en la bolsa de Fráncfort después de que su consejero delegado y cofundador, Steve Jobs, anunciara que se tomará un permiso temporal para centrarse en sus problemas de salud.
Las acciones de Apple bajaban hacia las 15.30 horas GMT un 7% hasta 242 euros.
Jobs permanecerá 'involucrado en las decisiones estratégicas' de la compañía pese a la retirada temporal, según anunció en un comunicado enviado a sus empleados, en el que explica que el comité ejecutivo de Apple le había otorgado 'un permiso temporal para concentrarse en su salud' pero que continuará como consejero delegado. EFE