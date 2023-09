ART y Gobernación entregan unidades móviles de salud en Sucre

“Casi que el 90% de los hospitales en el departamento, del primer nivel de atención, los que manejan los municipios, están quebrados y aunque es una responsabilidad de los alcaldes, es también una verdad que nos toca a todos, Gobierno Nacional y departamental, aportarles. Yo me sueño ver a esta unidad móvil viajando por la vía de Pajonal-Libertad que vamos a pavimentar, San Antonio- Sabaneta-Sabanetica, me sueño ver a esta unidad móvil por todos estos pueblos atendiendo a la gente. Me lo sueño por esta vía, para Rincón y para Berrugas; yendo a Aguas Negras y Berlín. Estas son las cosas que transforman”, anotó Espinosa.