Ser una sobreviviente de cáncer no solo implica superar los desafíos físicos y emocionales, sino también la responsabilidad de inspirar y guiar a otros en su camino hacia la recuperación.

En este sentido, la capacidad de influir en la vida de otros se vuelve invaluable.

Así lo entendió Dager que en honor a ello decidió crear un podcast que fue lanzado la semana pasada, el cual decidió titular ‘Yo me voy con el treinta’ y así mismo aparece en redes sociales.

“El nombre es porque la probabilidad de que el cáncer repita es en un 70 %, entonces yo decidí vivir mi vida por el 30 y no por el 70 y vamos a apostarle al 30. Siempre me visualicé viva y hoy puedo inspirar a otros. Como no sabía de esto, me ha ayudado un equipo de la Universidad del Norte”.

Desde allí, la economista sacó su lado más humano y cada episodio será una ruleta de emociones que tuvo vida con ‘Las emociones son como el río Magdalena’, el cual tuvo como invitada a su psiquiatra.

“Ella dice que las emociones son como el río Magdalena, aunque le ponga una tranca, sale por un lado o por el otro, el agua tiene que salir, por algún lado, entonces las emociones te tienen que salir, y ese fue como el capítulo. Uno, que suelte esas emociones, y dos, no podemos controlar todo, es imposible controlar todo”.

Es consciente de que los sobrevivientes al contar su historia, pueden ofrecer apoyo emocional, consejos prácticos y esperanza a aquellos que están en medio de la batalla.

La magia de las redes sociales hizo su efecto. Ese factor tan diferencial de hacer poder llegar un mensaje a miles de personas en cuestión de segundos, logró que recibiera múltiples mensajes de apoyo y admiración.

“Yo siempre quise ser profesora, tenía esa vocación, profesora de universidad, pero en la universidad que quería me decían que no, porque no tenía doctorado, y no he tenido tiempo para hacer ningún doctorado, y mira que en el podcast siento que de alguna manera estoy enseñando por unos micrófonos, que si le queda a la gente o no le queda a la gente”.

Le envía su fortaleza a todas aquellas personas que hoy padecen esta calvario. Espera que como ella, puedan ver la luz al final del túnel, la suya se encendió con su esposo en la Torre Eiffel.

“Uno tiene que vivir por uno, se tiene que amar y tiene que tener esa pasión por uno para sacar la energía para vivir porque los médicos hacen mucho, la fe hace mucho, pero la energía de uno hace toda la diferencia, yo siempre tuve la mejor energía. Me visualicé abrazando a mi marido en la Torre Eiffel y lo logré”.

