No sentí el apoyo de los colombianos: Camila Avella

R.

Yo siempre me enfoqué mucho en la inteligencia emocional y creo que eso fue lo que me ayudó a tener también esa calma y sobre todo esa tranquilidad de mi trabajo, porque uno sí tiene que ser consciente de la emoción que se vive, pero no hay que dejar que la emoción le gane a la razón, pero sin duda alguna uno aprende a disfrutar del momento, ser consciente de lo que estás viviendo y dejar que las cosas fluyan.

Eso sí, es algo que siempre lo he tenido claro y esa fue lo que me fijé con todo mi grupo de preparación, porque ya todo lo que has hecho se tiene que resumir en esos días que estás ahí.